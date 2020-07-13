В Башкирии создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Урал»

В Башкирии начались работы по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». В ОЭЗ войдут три муниципальных района — Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский. Об этом заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

По плану, в четвертом квартале этого года будет разработана концепция развития, в 2021 году запланирована документальная проработка, в 2022 году проведение заявочной кампании, в первом полугодии 2023 года – подача заявки в Минэкономразвития РФ, во втором полугодии 2023 года – регистрация туристско-рекреационной ОЭЗ «Урал».

Работы ведутся под руководством вице-премьера правительства Рустема Муратова в рамках указа «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», отметил председатель госкомитета.