В Уфе с 1 августа будет курсировать двухэтажный экскурсионный автобус. Его запустят в целях привлечения туристического потока и развития городского туризма. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

Также с 1 августа совместно с администрацией города Уфы запланированы пешие экскурсионные пешеходные прогулки по городу Уфе. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды, программа будет бесплатна для жителей и гостей столицы. Форма регистрации и записи будет доступна на сайте террабашкирия.ру.

Руководитель госкомитета попросил главу республики дать соответствующее поручение главам городов РБ подключиться к большой работе по организации навигации и установке указателей.

«В каждом городе имеются интересные туристические объекты, надо организовать работы не только по установке знаков, но и по организации экскурсионных маршрутов по этим городам. Нам эту работу надо проделать в этом году, так как в следующем мы принимаем Фольклориаду, и многие гости будут посещать эти города. Нам необходимо отработать все маршруты, провести обучение местных гидов и экскурсоводов. Мы такую работу начали в Уфе», — сообщил Салават Нафиков.