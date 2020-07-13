Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за аномальной жары врачам COVID-больниц сократили рабочие смены Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии установилась жаркая погода. Температура воздуха по республике местами достигает 38 градусов. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, из-за жары врачам COVID-госпиталей пришлось изменить время работы.

Максим Забелин пояснил, что работать в противочумном костюме при температуре выше +35 градусов сложно и это потребовало сократить рабочее время медработников.

«Мы уменьшили время нахождения на вахте, стали чередовать. Следим, чтобы было не более 4 часов и обходилось без тепловых ударов. Температурный режим в помещениях подрос. Иногда переходим на два-три часа, чтобы было более комфортно. Из отрицательных моментов — это повышенный расход средств индивидуальной защиты, но мы идём на это», — сообщил министр.

Глава республики отметил, что сотрудникам необходимо работать в комфортных условиях.

«Вообще не представляю, как можно в такую жару ходить в костюмах, — сказал он. — Это для нас не сущие копейки, конечно, но эти траты мы понесём, чтобы медики в комфортных условиях работали. Это очень тяжело».