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В Башкирии из-за аномальной жары врачам COVID-больниц сократили рабочие смены

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за аномальной жары врачам COVID-больниц сократили рабочие смены Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии установилась жаркая погода. Температура воздуха по республике местами достигает 38 градусов. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, из-за жары врачам COVID-госпиталей пришлось изменить время работы.

Максим Забелин пояснил, что работать в противочумном костюме при температуре выше +35 градусов сложно и это потребовало сократить рабочее время медработников.

«Мы уменьшили время нахождения на вахте, стали чередовать. Следим, чтобы было не более 4 часов и обходилось без тепловых ударов. Температурный режим в помещениях подрос. Иногда переходим на два-три часа, чтобы было более комфортно. Из отрицательных моментов — это повышенный расход средств индивидуальной защиты, но мы идём на это», — сообщил министр.

Глава республики отметил, что сотрудникам необходимо работать в комфортных условиях.

«Вообще не представляю, как можно в такую жару ходить в костюмах, — сказал он. — Это для нас не сущие копейки, конечно, но эти траты мы понесём, чтобы медики в комфортных условиях работали. Это очень тяжело».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, СИЗы, жара
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