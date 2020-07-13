Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии три дня продержится 40-градусная жара Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали «штормовое предупреждение». На этот раз сигнал специалистов связан не с усилением ветра и заморозками. С 13 по 16 июля на территории республики ожидается сильная жара.

«Максимальная температура поднимется до +40 градусов», — уточняется на официальном сайте Башгидрометцентра.

По данным портала «Гисметео», спад жары в Уфе прогнозируется на ближайшее воскресенье, 19 июля.