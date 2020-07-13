В Башкирии полиция остановила вечеринку с участием более 100 подростков

Более 100 подростков собрались в воскресенье, 12 июля, в парке им. Гагарина в Стерлитамаке. При этом молодежь забыла, что в регионе по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек. Остановить гулянья смогла только полиция.

По данным «Вести-Башкортостан», участниками вечеринки стали 14-летние подростки, а организатором выступил 17-летний парень. Некоторые на момент прибытия полицейских смогли скрыться через высокий забор. «Заводилу» доставили в отдел, с некоторых взяли объяснение.