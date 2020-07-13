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Танцевальный коллектив из Уфы прошел в финал проекта DanceРеволюция

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

Танцевальный коллектив из Уфы прошел в финал проекта DanceРеволюция Фото: Инстаграм

Танцевальный коллектив из Уфы FRG Crew прошел в финал проекта Первого канала DanceРеволюция. Женская группа, наставницей которой выступает участница проекта «Танцы на ТНТ» Алена Гуменная, вместе с коллегами из Санкт-Петербурга не оставили жюри равнодушным.

«Класс! Прям зажгли. Тут все прямо накалилось, — сказала Алла Сигалова. — То, что вы шикарные – это 100 процентов!»

В итоге «FRG Crew» и «158 Crew» получили тройное «да» от Аллы Сигаловой, Сергея Полунина и Веры Брежневой и будут бороться за победу проекта в финале.

ИА «Башинформ»
Теги: FRG Crew, Уфа, DanceРеволюция
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