Фото: скриншот с видео В Чишминском районе Башкирии после обработок полей погибли пчелы Фото: скриншот с видео

В Чишминском районе Башкирии после обработки химикатами полей горчицы погибли пчелы.

В результате обработки поля возле деревни Игнатовка Чишминского района пострадали пчелосемьи, находящиеся на территории Чишминского и Сафаровского сельсоветов. Известно о гибели 200 пчелосемей.

Поля обрабатывает ООО «Башкир-агроинвест».

Среди пострадавших — пасечник Павел Титов. У него 50 пчелосемей, многие из которых пострадали от химикатов.

«Симптомы отравления — насекомые крутятся, не улетают от улья, и погибают рядом с ним. Никакого предупреждения об обработке полей не было», — сказал он.

По имеющейся информации, планируются обработки полей в районе деревни Кучумово, в непосредственной близости от которого находятся около 600 пчелосемей. В зоне опасности деревни Александровка, Кучумово, Уптино, Горный, Новотроицк.

«Пасеки пострадают от обработок, что лишит пчеловодов годового заработка. Стоит отметить, что большинство из них — сельхозтоваропроизводители и являются самозанятыми, то есть пчеловодство — это единственный источник дохода их семей», — отметил Рафаэль Валеев.

Председатель общества пчеловодов Чишминского района уже обратился к руководству сельскохозяйственного предприятия с просьбой принять все необходимые меры для минимизации ущерба пчеловодов.

Получить оперативный комментарий от агрономов ООО «Башкир-агроинвест» не удалось.

Известно, что обработка полей производилась препаратом «Самум» первого класса опасности, период распада которого 10-14 дней. Это контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов.

Действующее вещество препарата — лямбда-цигалотрин. Быстро проникает в организм насекомого через кутикулу, ингибирует процессы деполяризации натриевых потенциал-зависимых каналов, что приводит к гипервозбудимости (нокдаун-эффект) и гибели насекомых.

Химикат вызывает дезориентацию и возбуждение пчелы, и, в последствии, ее гибель.

Ранее «Башинформ» сообщал, что пчеловоды Башкирии приступили к главному медосбору.

В 2019 году из-за отравления химикатами была зарегистрирована массовая гибель пчел.

По оценке Федерального научного центра пчеловодства, в 25 регионах России к концу июля погибло около 80 тысяч пчелосемей, нанесенный пчеловодам ущерб составил более 2 млрд рублей.

В основном отравление пчел произошло на площадях с рапсом, который обрабатывают до 7 раз в сезон. Предполагается, что к 2025 году площади рапса увеличатся в три раза — до 5 млн га.

В Башкирии в период медосбора погибли порядка 2,5 тысяч пчелосемей. Всего в регионе насчитывалось 325 тысяч пчелосемей.

Факты мора пчел после обработки полей зафиксированы в Давлекановском, Илишевском, Белебеевском, Мелеузовском, Гафурийском, Чекмагушевском, Миякинском, Кармаскалинском, особенно в Стерлитамакском районах.

Депутаты Госсобрания Башкирии в январе 2020 года выносили на обсуждение проект закона, который обязывает сельхозтоваропроизводителей информировать об обработках полей.

За применение несертифицированных пестицидов, и, как следствие, массовую гибель пчел стерлитамакское предприятие «Дружба» было оштрафовано на 34 тысячи рублей.