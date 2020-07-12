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В селах Зубово и Чесноковка Уфимского района в жаркую погоду происходят перебои с водой

ОБЩЕСТВО

В жилых кварталах Зубово Life 2 и Зубово Garden, а также на некоторых улицах села Чесноковка Уфимского района почти трое суток происходят переобои с холодной и горячей водой.

По словам местных жителей, отсутствует вода в девяти жилых многоквартирных домах по 4-6 этажей и коттеджах Зубово. В домах в основном проживают семьи с детьми.

«В пятницу около часа дня отключили воду, дали около девяти вечера на час-полтора, затем снова отключили. В субботу и воскресенье вода появляется буквально на полтора часа с периодом где-то в семь-восемь часов. Как мы знаем по слухам, воду очень быстро расходуют на свои нужды огородники», — сообщила местная жительница.
По ее словам, за два года проживания такая ситуация сложилась впервые. Отсутствие стационарного водоснабжения, особенно в жаркую погоду, переносится людьми очень тяжело. Агентство «Башинформ» обратилось за комментариями к главе Уфимского района Вилорию Угарову.

«Тот ресурс воды, который был заложен застройщиком по плану, полностью вырабатывается. Из Чишминского водозабора вода подается на Булгаково, Чесноковку, Зубово. До Зубово Life 2 вода фактически не доходит за счет разбора воды. Если до этого воды хватало, в период жары воды стало расходоваться больше. Застройщик получил определенный лимит по нормативам, но с учетом разбора воды ее не хватает. Мы вынуждены останавливать воду, чтобы наполнить резервуары, потому что в Чесноковке есть пожарный минимум, который мы не можем уменьшить», — пояснил глава Уфимского района.
По словам Вилория Угарова, в настоящее время организован подвоз технической и питьевой воды жителям.

«Какая перспектива? Застройщик разработал проект по обеспечению водой Зубово, он находится на госэкспертизе. По срокам строительства они опоздали примерно на год, поэтому мы все разрешения на строительство им приостановили, — говорит глава. — Поскольку это быстро решить невозможно, сейчас мы рассматриваем и другие технические варианты решения проблемы».

ИА «Башинформ»
Теги: отключение воды
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