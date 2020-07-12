МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40°
МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40° Фото: ИА «Башинформ»
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует граждан об очень жаркой погоде.
По прогнозу Башгидромета, в период с 13 по 16 июля местами по республике ожидается сильная жара, преимущественно без осадков.
13 июля температура воздуха ночью 15-20°, днем 31-36°. 14 июля ночью 16-21°, днем 33-38°. В некоторых районах повышение максимальных температур воздуха дойдет до 38-40°.
По юго-востоку республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.