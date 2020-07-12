По прогнозу Башгидромета, в период с 13 по 16 июля местами по республике ожидается сильная жара, преимущественно без осадков.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует граждан об очень жаркой погоде.

МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40° Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях