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МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40°

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40° Фото: ИА «Башинформ»

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует граждан об очень жаркой погоде.

По прогнозу Башгидромета, в период с 13 по 16 июля местами по республике ожидается сильная жара, преимущественно без осадков.

13 июля температура воздуха ночью 15-20°, днем 31-36°. 14 июля ночью 16-21°, днем 33-38°. В некоторых районах повышение максимальных температур воздуха дойдет до 38-40°.

По юго-востоку республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

ИА «Башинформ»
Теги: погода, МЧС
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