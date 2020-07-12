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В Башкирии похоронили жестоко убитого 100-летнего ветерана войны Ивана Несмеянова

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Кигинского района РБ

Фото: администрация Кигинского района РБ

Сегодня в с. Леуза Кигинского района Башкирии состоялись похороны 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова, жестоко убитого неизвестными преступниками несколько дней назад.

Проститься с фронтовиком пришли десятки сельчан, представители администрации района, военного комиссариата ветеранских и общественных организаций. Проводить ветерана в последний путь от имени главы республики прибыл вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.

«Прошел войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков, по-другому их никак не назовешь. Мы их обязательно найдем и накажем, строго накажем», — пообещал Ирек Сагитов.
«Прости, что не уберегли! Мы не смогли стать достойными твоими потомками, Иван Николаевич», — сказала глава администрации Зухра Гордиенко.

Церемония отпевания состоялась в Троицкой церкви в родном селе ветерана. Траурная процессия растянулась на несколько сотен метров. Впереди юнармейцы несли портрет и подушку с орденами и медалями ветерана. Ивану Николаевичу отдали последние военные почести: почетный караул, военная музыка и прощальный залп из автоматов.

Расследование продолжается, на месте продолжают работать следователи Республики Башкортостан и Российской Федерации, прибывшие на место трагедии. В Башкирии объявлен поиск преступников, вознаграждение за информацию о подонках, убивших ветерана, — полмиллиона рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: похороны
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