В Башкирии Кушнаренковский многопрофильный колледж отныне носит имя Даяна Мурзина

Многопрофильному профессиональному колледжу с. Кушнаренково присвоено имя героя Второй мировой войны и движения Сопротивления, командира партизанского движения Даяна Мурзина, легендарного «Чёрного генерала» Даяна Мурзина.

«Для этого мы, совместно с руководством колледжа, провели кропотливую работу и, наконец, наши старания увенчались успехом, — написал глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин. — Даян Баянович учился в нашем колледже, в те годы он назывался Кушнаренковским педагогическим училищем. После окончания он совсем немного проработал учителем, когда началась война. Без всяких сомнений он ушел на фронт защищать свою страну. Вся Европа знает о подвигах «Черного генерала». Так его прозвали за бесстрашие и хитрость, с которой он вел борьбу с врагами в их тылу, был грозой фашистов, став врагом Гитлера. Даян Мурзин за свои подвиги получил 86 орденов и медалей, стал героем Чехословакии, получил звания Почетного гражданина 10 чешских и словацких городов, Почетного гражданина г. Уфы».

Глава района отметил, что несмотря на свою громкую славу, Даян Баянович всю жизнь оставался очень простым человеком, не забывал о годах юности, проведенных в стенах Кушнаренковского педагогического училища, и несколько раз приезжал навестить родное учебное заведение.

Руслан Гизатуллин сообщил, что ему в бытность работы заместителем министра молодёжной политики и спорта, посчастливилось лично встречаться с этим легендарным человеком и пожать ему руку.

«В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И очень символично, что именно сейчас нашему колледжу присвоено имя такого великого человека, ведь он внес огромный вклад в освобождение не только нашей страны, но и Европы от фашистского ига, — отметил глава Кушнаренковского района. — Но все наши усилия по присвоению имени Даяна Мурзина Кушнаренковскому многопрофильному профессиональному колледжу были бы напрасными, если бы не огромная поддержка главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Он с большим вниманием отнесся к нашей просьбе, и поддержал нашу инициативу. От имени всех кушнарековцев приношу ему слова признательности. Уверен, что не только студенты и преподаватели колледжа, но и все жители искренне рады такому важному событию в истории нашего района!».