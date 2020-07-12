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Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов почтовой связи Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов почтовой связи Башкортостана Фото: пресс-служба Главы РБ

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Башкортостана!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской почты!

Для вас этот год знаменательный – исполняется 285 лет со времени учреждения на территории Республики Башкортостан регулярной почтовой связи, которая динамично развивалась и продолжает совершенствоваться.

Современная почтовая отрасль республики включает в себя 1280 отделений и объединяет почти девять с половиной тысяч сотрудников. Практически все жители республики пользуются вашими услугами.

В последние месяцы вы проявили настоящий героизм. Каждый день, невзирая на расстояния и непростую эпидемиологическую обстановку, тысячи почтальонов отправлялись к адресатам, проживающим во всех уголках нашей республики, проявляя при этом высокую ответственность, профессионализм и самоотверженность. Сердечно благодарю за ваш добросовестный труд и преданность своему делу.

Модернизируются отделения связи, расширяется перечень предоставляемых в них услуг, повышается качество обслуживания. В этом году под Уфой начато строительство крупного логистического почтового центра.

Особые слова признательности ветеранам почтовой связи. Именно ваш труд и богатый опыт позволили достичь высокой планки развития отрасли. Вы всегда были и остаётесь примером трудолюбия, хранителями лучших традиций службы.

Дорогие друзья, в праздничный день желаю вам благополучия, успехов, новых свершений. Счастья и здоровья всем вам и вашим семьям!

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: День российской почты
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