В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии на воскресенье,12 июля, объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

По юго-востоку республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности, при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Держитесь в стороне от деревьев и слабо укрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов).

При нахождении в опасности и для передачи важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий воспользуйтесь телефоном службы МЧС — 01, с мобильного 101.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.