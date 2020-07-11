Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.22 ↑

EUR 80.26 ↑

11 июля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабнет жара

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в воскресенье, 12 июля, жара незначительно ослабнет. Температура воздуха, согласно прогнозам, днем составит 26-31 градус, ночью 12-17 градусов. На юге республики ночью будет теплее — до 22 градусов.

Однако и днем будет жарче — воздух прогреется до 36 градусов.

Возможно шквалистое усиление ветра при порывах до сильного. Преимущественно без осадков.

Напомним, 10 июля в Уфе был побит абсолютный температурный рекорд. На метеостанции Уфа-Дема было зафиксировано максимальное повышение температуры воздуха: столбик термометра поднялся до 35 градусов.

В республике действует особый противопожарный режим.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Кармаскалинском районе Башкирии в ДТП погибли трое подростков
В Башкирии на 4-м километре автодороги Булгаково - Бекетово произошло ДТП, в котором погибли трое подростков 2002 и 2004 годов рождения. [img_url title
В Уфе побит абсолютный температурный рекорд
Днем 10 июля на метеостанции «Уфа-Дема» температура воздуха повышалась до 35 градусов тепла, перекрыв абсолютный максимум этого дня 2010 года, который с
В Башкирии сформируют перечень земельных участков для объектов придорожного сервиса
В Башкирии сформируют банк земельных участков вдоль трасс регионального и федерального значения для создания на этой территории объектов придорожного сер
На выезде из Уфы дежурят экипажи ДПС и службы эвакуации
В связи со значительными затруднениями дорожного движения в направлении аэропорта «Уфа» в районе моста через реку Белая дежурят экипажи ГИБДД и эвакуатор
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть