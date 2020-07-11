Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабнет жара
В Башкирии в воскресенье, 12 июля, жара незначительно ослабнет. Температура воздуха, согласно прогнозам, днем составит 26-31 градус, ночью 12-17 градусов. На юге республики ночью будет теплее — до 22 градусов.
Однако и днем будет жарче — воздух прогреется до 36 градусов.
Возможно шквалистое усиление ветра при порывах до сильного. Преимущественно без осадков.
Напомним, 10 июля в Уфе был побит абсолютный температурный рекорд. На метеостанции Уфа-Дема было зафиксировано максимальное повышение температуры воздуха: столбик термометра поднялся до 35 градусов.
В республике действует особый противопожарный режим.