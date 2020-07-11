В Башкирии за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом

В Башкирии количество зараженных увеличилось на 49 человек. Данные по состоянию на 10 июля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Башкирии зарегистрировано 5975 случаев заражения. За сутки выздоровели 43 человека, всего выздоровевших — 3962.

О погибших за сутки не сообщается.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 6611 за сутки, до 720 547.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6611 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1766 (26,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зафиксировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.