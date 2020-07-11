Ещё больше граффити: на стенах Уфы появятся работы победителей конкурса ПФО

Окружный проект, направленный на развитие уличного искусства «ФормАRТ», стартовал 7 июля 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Главная тема фестиваля стрит-арта 2020 – ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией «COVID-19».

Через свои граффити молодые художники передадут важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида» и др.

Участниками проекта могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа.

Для участия в фестивале можно подать заявку через сайт Formartpfo.ru.

Прием заявок в отборочном этапе продлится до 7 августа. Оценивать работы будет компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа, а также смогут претендовать на получение денежных грантов для дальнейшего развития творчества в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта, а победителя фестиваля определит общественное голосование в октябре 2020 года.