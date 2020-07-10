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В уфимском сквере «Дубки», фонтан «Танцующие журавли» будут патрулировать полицейские

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В уфимском сквере «Дубки», фонтан «Танцующие журавли» будут патрулировать полицейские Фото: Олег Яровиков

Фонтан «Танцующие журавли», который недавно открылся в сквере «Дубки» у ГДК, будут патрулировать полицейские. Об этом сообщает уфимская мэрия.

На территории недавно открывшегося фонтана «Танцующие журавли» зафиксированы случаи нарушения правил поведения в общественных местах.

«Фонтан «Танцующие журавли» — это прежде всего объект благоустройства, а не пляж или общественный душ.

Да, система фильтрации воды в фонтане отвечает всем нормативным требованиям. Вода забирается из городского водопровода, стоят песчано-кварцевые фильтры и ультрафиолетовые лампы. Однако, система фонтана подразумевает и использование хлора для обеззараживания воды. И процент его содержания подразумевает, что пить воду из фонтана нельзя», — говорится в сообщении администрации.

В мэрии напомнили, что в сквере «Дубки» установлены туалеты.

«Зафиксированы случаи справления нужды на газонах, прилегающих к фонтану. Это недопустимо.

Городские службы вынуждены установить на площадке информационные таблички с правилами поведения. А также планируется организация патрулирования территории у фонтана сотрудниками Центра общественной безопасности Уфы», — сообщили в мэрии.

Также недопустим заход на площадку фонтана на велосипедах, на скейтах, с домашними животными.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустррйство
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