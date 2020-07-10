На выезде из Уфы дежурят экипажи ДПС и службы эвакуации

В связи со значительными затруднениями дорожного движения в направлении аэропорта «Уфа» в районе моста через реку Белая дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия сотрудники незамедлительно отреагируют и освободят проезжую часть от автомобилей.

ГИБДД будут дежурить до позднего вечера, пока интенсивность транспортного потока не ослабнет.

В администрации Уфы напомнили, что с 11 утра все реверсивные светофоры работают на выезд из города. Также городским службам поручено временно приостановить работы по укладке брусчатки по трассе Уфа-Аэропорт, не парковать коммунальную технику на проезжей части трассы.

В уфимской мэрии призвали автомобилистов по возможности выбирать альтернативные выезды из города: мост в районе каменной переправы, в конце улицы Пугачева.