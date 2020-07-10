Убийца ветерана должен понести самое суровое наказание: Галия Мухамедьянова

Убийца ветерана Ивана Несмеянова должен понести самое суровое наказание. Такое мнение высказала заместитель председателя Общественной палаты РБ Галия Мухамедьянова.

«Это преступление невозможно принять. Ветеран войны, победитель. В голове не укладывается это жестокое убийство. Сравнить его, пожалуй, можно с нацисткими бесчинствами. Преступники, совершившие это злодеяние — нелюди», — сказала Галия Мухамедьянова.

По ее словам, простить надругательства над ветераном, которого нужно благодарить за спасение мира, невозможно, и преступник должен понести самое суровое наказание.

Напомним, трагедия случилась в селе Леуза Кигинского района Башкирии. Было совершено разбойное нападение на дом 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Участник Великой Отечественной войны погиб.

Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле главы Следственного комитета Башкирии.