Убийство ветерана - шок для республики: Зульфия Гайсина
Секретарь Совета по правам человека Зульфия Гайсина прокомментировала трагедию, случившуюся в Кигинском районе Башкирии 9 июля.
В селе Леуза был зверски убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов.
«Убийство столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова это шок для республики! Жажда наживы и легких денег толкает людей на чудовищные преступления. Очень надеюсь на оперативность работы правоохранительных органов, негодяев нужно срочно найти и предать суду с последующим назначением самого сурового наказания за совершённые разбой и убийство», — написала Зульфия Гайсина на своей странице в соцсетях.По факту убийства ветерана возбуждено уголовное дело.
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Убийство ветерана - шок для республики: Зульфия Гайсина
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