Башкирия получит 321 млн руб. на выплаты соцработникам, трудившимся в условиях карантина

В Башкирии ожидается поступление 320,9 млн руб. из федерального бюджета, предназначенных для выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Субсидии выплачиваются за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях изоляции.

Деньги будут выплачиваться по мере их поступления. Сейчас произведен расчет с работниками, завершившими двухнедельную 5-ю смену, сообщили в Минтруда республики.

Выплаты соцработникам Башкирии — второй по объему транш, первый — у Иркутской области.

Как сообщало агентство ранее, соцработники, остававшиеся в период карантина вместе с постояльцами домов-интернатов, получат по 25 тысяч рублей за смену из федеральных средств, по 15 тысяч рублей — из республиканского бюджета.

Если в социальном учреждении были подтверждённые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, то работникам выплатят по 35 тысяч рублей из федерального и по 25 тысяч рублей из республиканского бюджетов.

Период расчета выплат — с 15 апреля по 15 июля 2020 года.