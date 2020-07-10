Фото: ИА «Башинформ» В Уфе рабочие, занятые на строительстве фонтана у ГДК, пожаловались на невыплату зарплаты Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе сотрудники, выполнившие работы по благоустройству территории ГДК, обратились к главе региона из-за невыплат зарплаты.

Как следует из письма, поданного в электронную приемную главы республики, сотрудники, работавшие в составе ООО «Ника», остались без расчета за проработанные дни.

«30 июня в Уфе торжественно открыли благоустроенную территорию ГДК. Очень красиво сделана работа. Большой вклад в благоустройство столицы. Но почему-то парни из ООО «Ника» остались без копейки зарплаты, — пишет родственница работника. — Обещанный расчет рабочие не увидели. Телефон не берут, сами не подъехали к рабочим. Что делать в такой ситуации работникам?».

Женщина сообщила, что один из рабочих является ее сыном. «Надеемся, что те, кто там работал, получат кровные заработанные деньги».

Напомним, 30 июня торжественно открылось реконструированное общественное пространство — ﻿фонтан «Танцующие журавли», расположенный в сквере «Дубки» у ГДК и сам сквер. На торжественной церемонии открытия присутствовали руководство республики и гости урбанистического форума.