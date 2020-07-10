Фото: Олег Яровиков В Башкирии и Оренбуржье презентуют новые эко-маршруты Фото: Олег Яровиков

В Мелеузовском районе республики, в национальном парке «Башкирия», а также в Оренбургской области, в заповеднике «Оренбургский» 12 и 13 июля презентуют новые экомаршруты. Они были созданы в рамках масштабной акции Минприроды России «Маршрут построен».

В презентации новых экологических маршрутов примут участие замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, а также популярные ведущие «Русского радио».

12 июля состоится презентация эко-маршрута в заповеднике «Оренбургский», 13 июля — в нацпарке «Башикрия».

«В программе поездки по территории нашего национального парка запланировано несколько экскурсий. Гостям продемонстрируют туристический маршрут «Многоликая Куперля», а также новые объекты в экокемпинге «45 квартал», на экотропе «Бейек-тау» на берегу Нугушского водохранилища. Вся инфраструктура строится здесь в рамках нацпроекта «Экология», — отметила пресс-секретарь национального парка «Башкирия» Олеся Арамелева.

Помимо презентации эко-маршрутов, в нацпарке «Башкирия» также планируется обсудить перспективы развития экологического туризма в целом по России.

Всероссийская акция «Маршрут построен» стартовала 6 июня в Приокско-Террасном заповеднике (Московская область).

Масштабный проект разработан Минприроды России для развития внутреннего экологического туризма.