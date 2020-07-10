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Уроженка Башкирии живет в Монако и устраивает встречи живущих в разных странах башкир

ОБЩЕСТВО

Немногие способны задать себе задачу максимум и идти к ней, невзирая на трудности. Например, родиться в глухом уголке России, строить карьеру в Уфе, а потом всё бросить и уехать жить в Монако, «вслед за мечтой». Звучит нереалистично, но Гульшат Узенбаева – успешная бизнес-леди, создатель своего бренда и руководитель отделения Всемирного курултая башкир в Монако, доказала, что возможно всё.

Будучи ещё маленькой девочкой, она знала – в будущем станет экономистом. В 16 лет начала работать помощником декана в Башкирском государственном университете, затем 8 лет работала в банковской системе республики. Было много трудностей — случалось, что, приходя уставшей с работы, она даже попросту забывала поесть. Однако спустя некоторое время девушка с внешностью телезвезды уже покоряла Княжество Монако. Почётные гости, княгини и бароны, принцы и принцессы стали посетителями культурных мероприятий и бизнес-событий, организованных Гульшат. В этом году ей удалось завоевать премию Business Lady of the Year в Великобритании и награду как лучший организатор деловых мероприятий в International Congress of Real Estate and Investment в Берлине. Несмотря на свою карьеру в сфере банка и бизнеса, Узенбаева руководила и художественной галереей в Монако. Её культурные мероприятия набирали до 2 тысяч зрителей в зале, среди них занимали почётные места принцесса Ганноверская и князь – Альбер Второй.

При этом Гульшат Узенбаева никогда не забывает, что она – настоящая башкирка, а башкиры, как известно, кочевники в душе. Поэтому она любит путешествовать и организовывать встречи башкир, живущих в разных странах. Она считает своей миссией соединять и знакомить соотечественников. О том, как ей удалось стать известной бизнес-леди, вырасти с позиции простого банковского работника до управляющего отделением, о том, как по её инициативе башкирские артисты открывали «Международную ярмарку» в Монако – обо всем этом в рубрике «Земляки» рассказала «Башинформу» Гульшат Узенбаева.

Гульчачак Ханнанова
Теги: земляки
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