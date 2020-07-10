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В мэрии Уфы просят водителей выбирать альтернативные выезды из города по пятницам

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В мэрии Уфы просят водителей выбирать альтернативные выезды из города по пятницам Фото: Валерий Шахов

В Уфе действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и автодорогу М-5 Урал, в «часы пик» перегружены. В сутки по двум мостам проезжает более 125 тысяч машин и предельный коэффициент превышен на 30 процентов. По пятницам на выезд из города в направлении аэропорта «Уфа» фиксируются значительные затруднения дорожного движения.

В мэрии сообщили о том, что с 11.00 часов утра все реверсивные светофоры будут работать на выезд из города. Также городским службам поручено временно приостановить работы по укладке брусчатки по трассе Уфа-Аэропорт, не парковать коммунальную технику на проезжей части трассы.

«Просим с пониманием отнестись к временным затруднениям дорожного движения, — обратились в администрации города к гражданам. — Ввод в эксплуатацию нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского позволит разгрузить южный въезд в город и выезд из него. Мостостроители планируют завершить работы в конце 2021 года. Новое мостовое сооружение протяженностью 688 метров появится между существующими «новым» и «старым» мостами под три полосы движения. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга».

ИА «Башинформ»
Теги: мэрия, дороги, водители
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