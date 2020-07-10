Фото: Олег Яровиков В Башкирии суд оштрафовал директора школы на 50 тысяч рублей за поборы с учителей Фото: Олег Яровиков

Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес приговор в отношении 44-летнего директора Калтасинской школы №1.Она признана виновной по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с 2018 по 2020 годы руководитель школы выписывала педагогам стимулирующие выплаты. А затем она потребовала вернуть часть выплат за содействие по установлению персональных повышающих коэффициентов к ставке по окладу. Полученные деньги в размере более 148 тысяч рублей женщина потратила на свои нужды.

Подсудимая признала вою вину, а также возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.