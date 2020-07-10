Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе на 36-летнюю женщину упала ветка дерева: пострадавшую увезли в больницу Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе вечером 9 июля рядом с домом №10/1 по улице Братьев Кадомцевых 36-летней женщина потребовалась помощь медиков. По информации Управления гражданской защиты города, на уфимку упала ветка дерева. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.

Врачи осмотрели пострадавшую и приняли решение увезти ее в больницу. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.