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Условия работы предпринимателей в Башкирии становятся лучше — бизнес-омбудсмен

ПОЛИТИКА
Фото: архив

Условия работы предпринимателей в Башкирии становятся лучше — бизнес-омбудсмен Фото: архив

Условия работы бизнеса действительно стали лучше, прокомментировал выступление главы Башкирии на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин.

«Мы стабильно, из года в год, поднимаемся в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. В этом году уже в десятке лидеров! За последние два года у нас внедрено много положительных практик: институт бизнес-шерифов, который зарекомендовал себя как надежный и эффективный инструмент поддержки бизнеса на местах, проведение инвестчасов (проведено 230 совещаний, привлечено 682 млрд рублей инвестиций), проведение предпринимательских часов в муниципалитетах, Проектный офис по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, присвоение пяти городам статуса ТОСЭР и создание особой экономической зоны «Алга», — напомнил бизнес-омбудсмен. — Все эти мероприятия не могли не сказаться на бизнесе, и бизнес это подтверждает. Ведь, как мы знаем, рейтинг составляется на основе анонимных опросов предпринимателей, здесь результаты не подделаешь, не подтасуешь».

«Я и сам вижу каждый день, взаимодействуя с предпринимателями, что условия ведения предпринимательской деятельности становятся лучше, например, во многих отраслях разрешения и другие необходимые документы стало получить легче, сокращаются сроки их получения, да и количество требуемых документов тоже уменьшилось», — говорит уполномоченный.

«О том, что предпринимательский климат в республике становится комфортнее и безопаснее, говорят и итоги Индекса административного давления за 2019 год. В этом году мы поднялись с 38 на 11 место, и это очень хороший результат. Планомерная, скоординированная работа в республике, как мы видим, приносит ожидаемые результаты. За всеми этими результатами стоят, прежде всего, реально созданные благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, новые рабочие места, налоги и социальная стабильность», — отмечает Флюр Асадуллин.

«Конечно проблемы есть, и они остаются. И административное давление на бизнес, необоснованные проверки, высокие налоги и другое. Я в своей работе сталкиваюсь и с такими вопросами ежедневно. Такая у меня работа — бизнес защищать. Но, когда вижу продвижение республики в таких рейтингах, могу надеяться, что предприниматели реально ощущают изменения к лучшему. По сути своей работы я разбираю жалобы и обращения предпринимателей. Психология людей такова, что обиженные всегда об этом громко заявят, а довольные обычно молчат. Начинаешь негатив воспринимать как нормальную ситуацию, а это неправильно. Поэтому такие хорошие новости, как успехи в серьезных рейтингах показывают реально улучшающуюся ситуацию в республике. К этому и необходимо стремиться, в том числе и в оценке своей работы, работы всех чиновников и госорганов, ориентироваться на проверенные серьезные рейтинги, основанные в том числе на анонимных опросах, статистики, экспертной оценки», — считает бизнес-омбудсмен.

ИА «Башинформ»
Теги: бизнес, предприниматели, инвестклимат, рейтинг
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