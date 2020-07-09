Фото: ИА «Башинформ» Башкирия станет абсолютным лидером по инвестпривлекательности к 2024 году - Андрей Назаров Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия к 2024 году должна стать абсолютным лидером среди российских регионов по инвестиционной привлекательности. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров, комментируя рейтинг АСИ, озвученный Светланой Чупшевой.

«Национальный рейтинг инвестиционного климата в Российской Федерации, который ведет Агентство стратегических инициатив, оценивает не только инвестиционный климат в регионе, но и всю работу, которую ведет региональное правительство по формированию предпринимательского и инвестиционного климата. В общем, все те инструменты и предпосылки для того, чтобы инвесторы и предприниматели чувствовали себя в регионе комфортно, могли без страха и каких-то негативных последствий инвестировать в регион, строить, развивать промышленность, предприятия, создавать новые компании», — сказал Андрей Назаров.

По его словам, прорыв, который озвучила Светлана Чупшева, о том, что Башкортостан вошел в первую десятку лучших регионов Российской Федерации по комфортному инвестиционному климату – это показатель того, что все инструменты, все шаги, которые предпринимает глава республики, правительство они, в общем то, верны.

«Они направлены на то, чтобы создать лучший регион Российской Федерации по инвестиционному климату, а в конечном итоге для комфортного безопасного проживания граждан. Конечно, 9 место после 16, на котором мы были в прошлом году, достаточно высокая планка, которую мы смогли достичь. Это, конечно, не предел. Наша задача – к 2024 году быть в абсолютных лидерах в России. Нет никаких сомнений, что этого результата мы достигнем», — подчеркнул Андрей Назаров.

Первый вице-премьер рассказал о планах по формированию полноценного, одного из лучших Центров управления регионом (ЦУР), который планируется создать до конца года.

Он уже работает в рамках ситуационного центра и инцидент-менеджмента.

«Мы обкатываем эту технологию, в ближайшее время начинаем строить помещение для того, чтобы там расположить самый современный ЦУР. Это, конечно, будет очень эффективным подспорьем для оперативного управления регионом и реагирования на все экономические вызовы, которые возникают в процессе нашей работы», — сказал Андрей Назаров.

«Все наши усилия – инвестиции, работа правительства, развитие промышленности и в целом предпринимательства, направлены на то, чтобы каждый, кто живет в Башкортостане, имел рабочие места с высокими доходами, для того, чтобы жизнь и работа наших граждан были на том уровне, который они заслужили. В нашем регионе башкортостанцы должны чувствовать, что они живут в лучшем регионе Российской Федерации, не только по красоте, но и по тем экономическим и социальным возможностям, которые отчасти созданы и в ближайшие годы будут выведены на новый, более высокий уровень», — подчеркнул первый вице-премьер.