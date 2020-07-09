В Башкирии в 2021 году планируют оказать господдержку туристическим сообществам

В 2021 году в Башкирии планируют заложить меры государственной поддержки туристическим сообществам. Об этом заявил руководитель Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков по итогам республиканского туристического форума NATURE KARAIDEL 2020, который состоялся 9 июля в Караидельском районе республики.

Для ведущих республиканских туристических агентств с 6 по 8 июля 2020 года в рамках форума был организован рекламный тур по Караидельскому району.

Программа инфо-тура включала сплав на плотах по реке Уфа, посещение нескольких туристических баз района, источника Шишмарала, мастер-классы и многое другое.

В Караидельском районе насчитывается 44 объекта культурного наследия, 19 памятников археологии, 25 памятников истории и архитектуры, более 12 баз отдыха. Поток отдыхающих в Караидельском районе в 2019 году составил 165 тысяч человек на туристический сезон, что на 4% больше чем в 2018 году.

О путях развития внутреннего туризма в республике рассказал председатель Государственного комитета РБ по туризму Салават Нафиков:

«Надо отметить, что природные ресурсы – это хорошо, а как правильно их использовать, как правильно развивать – это другой вопрос. У нас много достопримечательностей, но их не видно», — сказал он.

По поручению главы региона на территории Башкирии устанавливаются знаки туристической навигации. Салават Нафиков подчеркнул, что это уже дало положительный отклик со стороны населения.

У людей появилась возможность самостоятельно открывать республику, прокладывать новые маршруты.

Председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев отметил важность придорожного сервиса.

«Жители республики часто бывают за границей. Они видят, каким образом там формируется развитие туризма, как формируется отдельный сервис. Конечно же, есть запрос от общества, чтобы высокое качество сервиса было и у нас в том числе. Над этим нам нужно работать. На красивые виды приятно смотреть, если рядом есть хорошая гостиница или база отдыха», — сказал Алексей Гусев.

На форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Общенациональным Союзом организаций Индустрии Гостеприимства и Государственным комитетом РБ по туризму.

Документ предусматривает содействие, направленное на увеличение туристского потока, на совершенствование нормативных правовых актов, затрагивающих сферу гостеприимства, на укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества.

Стороны договорились о создании условий для подготовки квалифицированных кадров, об улучшение репутации профессий в туризме, а также о повышение уровня сервиса и оказываемых услуг в туристической отрасли. Планируется выработать рекомендации органам государственной власти по разрешению проблем в туристической отрасли в сфере гостеприимства, а также оказать содействие в реализации Стратегии развития туризма на территории РФ до 2035 года.