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В Уфе в роддоме №3 рассказали, как проходит дезинфекция

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе в роддоме №3 рассказали, как проходит дезинфекция Фото: администрация Уфы

Уфимский роддом №3 с 23 июня закрылся на дезинфекцию и ремонт. Возобновить прием планируется 20 июля, информирует пресс-служба мэрии. Пока пациентки, «приписанные» к роддому, направляются в Перинатальный центр на ул. Авроры.

Работы в роддоме ведутся силами сотрудников учреждения. С коронавирусом процедура не связана — она плановая, пояснили в роддоме. Дезинфекция проводится регулярно в обязательном порядке, чтобы провести полноценную помывку всех помещений, тщательно обработать спецсредствами все поверхности и приборы, при необходимости провести ремонт. В операционных и палатах дополнительно проводится кварцевание, длительное и частое облучение УФ-лампами.

Здание ГБУЗ «Роддом №3» построено в 1958 году, учреждение нуждается в расширении площадей. Правительство республики планировало строительство нового корпуса в рамках государственно-частного партнерства с турецкой компанией «СМК Стройинвест», от которой ожидалось участия на 3 млрд руб. Зимой 2020 года планировалось подписание контракта весной и начало строительства в июне.

ИА «Башинформ»
Теги: роддом, дезинфекция
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