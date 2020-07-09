В Уфе заработал речной трамвай

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

В Уфе по реке Белой вновь начал ходить речной трамвай и уже пользуется популярностью среди горожан и гостей башкирской столицы. На причале, расположенном ниже Конгресс-холла «Торатау», оживленно даже в будние дни.

Однопалубный теплоход рассчитан на одновременную перевозку 54 пассажиров.

«Теплоход «Мираж» не эксплуатировался несколько лет. К этому сезону его капитально отремонтировали — до металла и оборудования, и он начал использоваться для экскурсионных поездок по Белой. Безопасность пассажиров гарантирована», — сообщил «Башинформу» капитан речного судна Вячеслав Макаров.

Экскурсия по главной реке Башкирии начинается от Конгресс-холла «Торатау». Теплоход везет пассажиров выше по течению реки, в район гипермаркета «Лента», затем разворачивается и возвращается обратно к Конгресс-холлу.

Ежедневно теплоход совершает, как минимум, семь рейсов. Он курсирует каждый час — с 12.15 в будние, с 11.15 – в выходные дни. Последний рейс в будни – в 19.45, в 20.00 – в выходные дни.

«Вчера было много желающих, и поэтому мы совершили еще один, восьмой рейс. Пока работаем в тестовом режиме, — рассказала «Башинформу» одна из организаторов поездок по Белой Юлия Сысойкина.

Продолжительность поездки – один час.

Речные экскурсии планируется проводить в Уфе вплоть до 1 ноября, при условии хорошей погоды.

«Мы впервые плывем на теплоходе по Белой и уже можем сказать, что приедем сюда еще не раз. До осени есть время. Вид с реки на наш зеленый город, на новую набережную просто замечательный. Кроме того, новый причал не сравнить с тем, что был возле Монумента Дружбы. Новый намного лучше», — заявил уфимец Юрий Спиридонов, приехавший на речную прогулку вместе с женой и детьми.

Аналогичного мнения придерживаются и гости башкирской столицы — семья Гельдутис из Екатеринбурга.

«К сожалению, в Екатеринбурге нет таких экскурсий по реке, и поэтому мы с большим удовольствием плывем сейчас по Белой, знакомимся с Уфой, в которой ранее никогда не были. Очень нравится, очень зеленый город, все довольны. Уверены, что за эти два дня мы получим только самые приятные впечатления от Уфы», — добавил глава семьи Игорь Гельдутис.