Работа журналиста «Башинформа» победила во всероссийском конкурсе «Патриот России-2020»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб подвели итоги всероссийского конкурса СМИ «Патриот России — 2020» на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспитания.

Жюри заслушало отчеты экспертов по категориям СМИ и определило призёров конкурса. По информации организаторов, специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина вошла в число призёров — заняла третье место в номинации «Россия молодая» среди интернет-СМИ. На конкурс было представлено интервью с ﻿автором проекта «Лица Победы», руководителем республиканского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 29-летним Александром Юдиным — «Автор проекта «Лица Победы» в Башкирии: «Каждая книга – это новые имена и подвиги».

Всего на всероссийский конкурс было представлено 354 заявки, содержащих 1 595 работ из 77 субъектов России.

Финальные мероприятия и церемония награждения конкурса состоятся в городе воинской славы Архангельске в сентябре 2020 года.

Конкурс проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистов субъектов РФ.