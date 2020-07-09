Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии В Башкирии изменения в законах из-за поправок в Конституцию обсудят с общественностью Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

В Башкортостане законотворческая работа по приведению нормативно-правовой базы республики в соответствие с поправками в Конституцию России будет проводиться с привлечением общественности. Об этом председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев заявил сегодня, 9 июля, на заседании президиума Совета законодателей России. Мероприятие в формате видеоконференцсвязи провели руководители обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

«Мы намерены задействовать все имеющиеся ресурсы и использовать инструментарий для связей с общественностью, – сказал Константин Толкачев, выступая перед президиумом Совета законодателей. – Предстоит создание коллегиальных органов с привлечением представителей властных структур, экспертного сообщества, которые будут рассматривать законопроекты. Для претворения поправок в жизнь нам необходима слаженная работа всей системы публичной власти. Фракция партии «Единая Россия» в Государственной Думе заявила, что готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство во всех регионах России. Считаю эту инициативу правильной и целиком ее поддерживаю».

«Обновление Конституции вызывает необходимость принятия около 100 федеральных законов, порядка 150 постановлений Правительства России потребуют корректировки, – сказал председатель Государственного Собрания. – Также необходимо будет внести поправки в более чем 650 региональных конституций, уставов, кодексов и законов. В Башкортостане уже ведется экспертная оценка соответствия законодательства республики новеллам Конституции России».

«Для нас это очень высокий результат, особенно с учетом того факта, что Конституцию России на референдуме 1993 года население республики не поддержало – более 60 процентов избирателей проголосовали против, – сказал Константин Толкачев. – За минувшие годы была проделана значительная работа, нацеленная на то, чтобы конституционные блага и ценности вошли в жизнь каждого гражданина. И результаты голосования во многом явились следствием ее успешности».

Константин Толкачев отметил, что опережающая законопроектная деятельность субъектов Российской Федерации нецелесообразна – региональные органы государственной власти ожидают внесения изменений в федеральные нормативные акты.В ходе заседания президиума Совета законодателей Башкортостан был приведен в пример в качестве региона, где наблюдался один из наиболее высоких уровней поддержки поправок к Конституции – почти 88,68 % «за» при явке на голосование более 90 процентов.