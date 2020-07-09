Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38 градусов Фото: Ксения Калинина

По югу Башкирии с 10 по 11 июля прогнозируется опасное явление – сильная жара до 38 градусов. Об этом предупреждает МЧС РБ.

В целом, на территории региона с 20.00 часов 9 июля до 20.00 часов 10 июля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса, по востоку до 13, днем 31-36 градусов, по югу республики сильная жара до 38 градусов.

На отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров.

В Уфе в эти дни прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 21-23, на окраинах до 18, днем 34-36.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили о том, что в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.