Хотел позагорать: в Уфе спасатели сняли мужчину с арки Бельского моста

Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе днем 9 июля очевидцы заметили, что на арке Бельского моста сидит мужчина. Уфимцы испугались, что он может сорваться, и сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Как рассказала агентству «Башинформ» начальник информационного отдела Управления гражданской защиты столицы Яна Калинина, поступило сообщение о том, что на арке моста в районе Монумента Дружбы сидит мужчина. Возможно, есть намерения спрыгнуть. С ним работают спасатели – ведут переговоры. Под мостом, для подстраховки, находится катер.

В итоге, спасателям удалось снять мужчину с моста. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что хотел «позагорать и отдохнуть».