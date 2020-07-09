Министерство молодежной политики и спорта Башкирии может разделиться

﻿Сегодня в правительстве республики обсудят разделение министерства молодежной политики и спорта на два министерства. Об этом сообщила депутат Госсобрания Башкортостана Оксана Савченко.

«Во многих регионах, где произошло такое разделение, работа идет намного эффективнее. По моему мнению, у нас одно другое тормозит. Поэтому сегодня будем поднимать этот вопрос», — отметила Оксана Савченко.

Ранее сообщалось, что в Башкирии предложили проводить День плавания, который по мнению депутата Курултая Оксаны Савченко, поможет снизить количество несчастных случаев на воде.