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Министерство молодежной политики и спорта Башкирии может разделиться

ОБЩЕСТВО

﻿Сегодня в правительстве республики обсудят разделение министерства молодежной политики и спорта на два министерства. Об этом сообщила депутат Госсобрания Башкортостана Оксана Савченко.

«Во многих регионах, где произошло такое разделение, работа идет намного эффективнее. По моему мнению, у нас одно другое тормозит. Поэтому сегодня будем поднимать этот вопрос», — отметила Оксана Савченко.

Ранее сообщалось, что в Башкирии предложили проводить День плавания, который по мнению депутата Курултая Оксаны Савченко, поможет снизить количество несчастных случаев на воде.

ИА «Башинформ»
Теги: министерство
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