Билайн поможет выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать

Команда Билайн собрала лайфхаки для новичков, которые помогут правильно подобрать тариф и не прогадать в будущем. В Билайн считают, что правильно выбранный тариф создает позитивный пользовательский опыт и открывает перед абонентами множество новых возможностей для общений.

Первый совет от оператора звучит так: подсчитайте сколько вы готовы тратить ежемесячно на услуги связи. Конечно, никто не спорит, что мобильная связь в России одна из самых дешевых. Но и важно помнить, что с появлением в вашей жизни смартфона, эти траты станут постоянными.

Второй совет касается выбора смартфона. Прошло время, когда на классный девайс надо было копить. Сейчас в продаже множество вариантов и купить хорошее устройство можно от 5 тысяч рублей.

Можно зайти на официальную страницу интернет-магазина производителя или оператора, сравнить характеристики или, соблюдая все рекомендации и социальную дистанцию, уточнить все преимущества у продавца в розничном магазине. Сотрудники Билайн, кстати, проходят тренинги и отлично разбираются во всех актуальных моделях.

Для первого смартфона лучше всего посмотреть на базовый тариф. В Билайн – это «Первые гиги», то есть тариф, созданный для новичков.

В обновленной версии тарифа 300 минут, 6 гигабайт, безлимитные мессенджеры и даже 20 каналов Билайн ТВ. Много это или мало, покажет время. Но для тех, которые только открывают для себя привычку пользоваться смартфоном и мобильным интернетом, этого набора достаточно.

Но если человек точно знает, что этого будет мало, то следует обратите внимание на тариф «Близкие люди 1». Количества гигабайт и минут, ТВ-каналов там больше, да и можно разделить их с другими устройствами.

Также оператор советует установить приложение своего оператора. В Билайн – это приложение «Мой Билайн». Его легко можно найти в App Store или Google Play.

Для чего это нужно: во-первых, чтобы видеть сколько остается услуг до конца месяца, во-вторых, подключать или отключать услуги самостоятельно, в-третьих, через приложение можно настроить автоматическое пополнение счета, а в-четвертых – задать вопрос оператору в чате и получить оперативный ответ. И, конечно, видеть все лучшие предложения от Билайн и партнеров со скидками.

Следует проверить в настройках телефона, включен ли LTE, чтобы оценить все преимущества обновленной сети Билайн. Сейчас на 84% базовых станциях оператора в Башкирии активирован функционал 4G и скорость мобильного интернета у абонентов выросла более чем на 70%*. Так что со смартфона можно посмотреть новую серию любимого сериала в HD, пообщаться в мессенджере при помощи видеозвонка и с легкостью выложить сторис в соцсеть.

* по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» 2018-2020 гг.