Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Р. Гарипова сохранит свой статус

Сегодня на заседании Всемирного курултая башкир прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе Башкирской республиканской гимназии № 1 имени Рами Гарипова. В соцсетях выпускники обсуждают информацию о проекте создания кадетских классов в БРГИ якобы с целью будущего переформатирования гимназии-интерната в кадетский корпус.

Заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова прояснила ситуацию. В настоящее время рассматривается вопрос об увековечении имени легендарного генерала 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова в военно-спортивных классах, которые будут не только в этой гимназии, но и в других образовательных учреждениях. Но речи о переформатировании Башкирской республиканской гимназии-интерната не идет.

«У республики есть планы укреплять материально-техническую базу БРГИ, дать новые возможности для развития. Эта гимназия всегда была базой для подготовки башкирской интеллигенции. Она не просто остаётся, сохранит свой статус, но и будет дальше развиваться. Речи о переформатировании гимназии не идет, — сообщила Эльвира Аиткулова агентству «Башинформ». — Есть идея создания классов шаймуратовцев, которые бы отличались ребятами с отличной подготовкой. По примеру кадетских корпусов эти дети будут привлекаться к общественной работе в поисковых отрядах, в них будет усилена физподготовка с национальными видами спорта. Эта идея сегодня разрабатывается, но пока конкретной привязки к школам нет. Сама идея очень хорошая, Всемирный курултай башкир эту идею поддерживает, тем более к нам обращались с этим предложением».

Председатель ВКБ отметила, что сегодня имя Шаймуратова — символ объединения вокруг героизма, патриотизма, в этом году Курултай башкир реализует проект «Шаймуратовцы». Так, готовится брошюра с именами тех, кто воевал в Башкавдивизии, составлен список из 3800 имен. По увековечению личности Рами Гарипова тоже проводится большая работа. Идет подготовка к юбилею поэта, сформирован оргкомитет, есть поручение главы республики Радия Хабирова поддержать съемки фильма Булата Юсупова «Дневник поэта». В план мероприятий Курултая башкир вошло проведение Гариповских чтений на родине поэта.

«Увековечение имен Минигали Шаймуратова и Рами Гарипова идет параллельно, Всемирный курултай башкир активно участвует в этих процессах. Поэтому неправы те, кто сегодня будоражит общественность и организует провокации», — резюмировала Эльвира Аиткулова.

Агентство «Башинформ» обратилось также за комментариями в Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

«Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова сохраняет свой статус, изменений в направлениях деятельности образовательный организации не планируется», — пояснила заместитель министра образования и науки Альфия Галиева.