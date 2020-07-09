Светомузыкальное шоу фонтана «Танцующие журавли» будет демонстрироваться полчаса в день

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

Светомузыкальное шоу фонтана «Танцующие журавли» будет демонстрироваться с 21.30 до 22.00, сообщили в мэрии. В обычном режиме фонтан работает с 10.00 до 24.00.

Объект на остановке «Городской Дворец культуры» открылся 30 июня и сразу стал самым популярным местом отдыха для окружающих кварталов. В мэрии напомнили уфимцам о необходимости сохранять социальную дистанцию, носить маски, и о продлении до 12 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Фонтан «Танцующие журавли» восстановлен по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова.