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В Башкирии отказались помиловать убийц, насильника и наркоторговца

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии отказались помиловать убийц, насильника и наркоторговца Фото: Олег Яровиков

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии отклонила четыре ходатайства о помиловании. Ни одно из поступивших ходатайств поддержано не было, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Как пояснил председатель комиссии, спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, тяжесть совершенных преступлений не позволила проявить снисхождение, «тем более что в большинстве случаев мы имеем дело с рецидивом».

«Искренность раскаяния обратившихся с ходатайством вызывает сомнения. Есть все основания полагать, что в случае помилования они вновь встали бы на путь преступлений, — добавил он. — У одного из преступников в его 33 года уже 12-я судимость. На счету преступника два мошенничества, 12 краж, умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. На этот раз он осужден за изнасилование несовершеннолетней. Такой человек явно опасен для общества, поэтому мы не можем выпустить его на свободу раньше срока».
В числе других заявителей — осужденный, отбывающий срок за хранение наркотиков в большом количестве. Во время отбывания наказания он нарушал режим, отрицательно характеризуется исправительным учреждением, имеет значительную задолженность по алиментам.

Двое других обратившихся — убийцы. Причем один из них осужден за убийство сразу двух человек и угрозу убийством. За его плечами восемь судимостей, в том числе за кражу, угон автомобиля, причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и хулиганство.

Второй из осужденных за убийство убивал не впервые.

«Конечно, можно было бы проявить снисхождение к его возрасту — 74 года. Однако, если человек не раскаялся после первого убийства и продолжил убивать, вряд ли он остановится. Выпустить его досрочно — значит вселить в него уверенность в собственной безнаказанности, создать дополнительную угрозу для окружающих», — считает Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: помилование, ходатайство, Госсобрание РБ, Константин Толкачев
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