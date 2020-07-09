Фото: Ксения Калинина В Башкирии в День любви, семьи и верности свадьбу сыграли 103 пары Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 8 июля текущего года свадьбу сыграли 103 пары. Как пояснили в Госкомитете по делам юстиции, число бракосочетаний напрямую зависело от дня, который выбрали молодожены — День семьи, любви и верности, также известный как День Петра и Февронии.

Как сообщили в ведомстве, ﻿в столице республики было проведено 23 регистрации заключения брака. Наибольшее количество браков зарегистрировано в отделе ЗАГС Кировского района Уфы – 11.

В Туймазах зарегистрировали 12 браков, в Стерлитамаке — 8 браков, в городах Нефтекамск и Кумертау было зарегистрировано по 4 брака. Из районов республики лидирует Стерлитамакский район — 6 браков. В Иглинском, Илишевском и Миякинском районах — по 3 брака.

Отмечается, что в прошлом году 8 июля в Башкирии было создано всего 15 семей.