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В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали более 16 тысяч выпускников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали более 16 тысяч выпускников Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали 16 563 школьника. Экзамен по русскому языку, как самый массовый, проводился в течение двух дней — 6 и 7 июля, для того, чтобы минимизировать количество участников в пунктах проведения испытаний.

За ходом экзаменов следили специалисты Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и члены Государственной экзаменационной комиссии. Испытания прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минобра РБ.

В ведомстве также отметили, что в этом году наибольшей популярностью среди выпускников пользуются такие предметы, как русский язык, профильная математика и обществознание. Традиционно высокий интерес сохранился к биологии, физике, химии и истории.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ
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