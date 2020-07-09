Фото: trishurupa.kino Стало известно, когда в Уфе заработает автокинотеатр «Три шурупа» Фото: trishurupa.kino

В Уфе у автокинотеатра появилось имя — «Три шурупа» — и официальный аккаунт в соцсетях. На странице в Instagram накануне вечером появилось сообщение о том, что через неделю состоится открытие первого капитального уфимского автокинотеатра и первый показ фильма, но какого именно — пока неизвестно.

Для автопосетителей созданы следующие условия: гигантский светодиодный экран в 32 кв. метра, парковка на 54 машины, фуд-корт, удобное расположение и подъездные пути, фильмотека.

Автокинотеатр разместился на нижней парковке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Гафури.