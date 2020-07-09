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Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября из-за коронавируса Фото: Олег Яровиков

В этом году традиционных школьных линеек 1 сентября не будет. Формат торжественного мероприятия поменяется из-за коронавируса. Об этом на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — цитирует ТАСС слова министра.

При этом руководитель ведомства не стал уточнять, как именно пройдет 1 сентября в учебных заведениях. По его словам, новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Между тем, у Минпросвещения нет намерений отказываться от очного формата обучения.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 сентября школьники 1-5 классов Абзелиловского, Благоварского, Федоровского и Янаульского районов Башкирии будут носить единую школьную форму. В данных муниципалитетах в качестве пилотного проекта начнут внедрять школьную форму единого образца.

Отличительная особенность формы — в использовании шеврона единого образца с символикой Республики Башкортостан, позволяющего идентифицировать принадлежность школы к нашей республике. Стоимость полного комплекта такой формы не превышает 4 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: 1 сентября, обучение
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