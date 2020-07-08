Экс-кассиру банка Луизе Хайруллиной, укравшей 25 млн рублей, грозит до 10 лет тюрьмы

Башкирские полицейские завершили расследование уголовного дела против кассирши и ее мужа, похитивших более 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, весной прошлого года жительница Салавата Луиза Хайруллина из отделения банка, в котором работала кассиром, похитила более 20 млн рублей, после чего с мужем и двумя дочками исчезла. Полицейские нашли семью в съемной квартире в Казани.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Ее супруг проигрывал награбленное на ставках.

Луиза Хайруллина находилась под стражей.

Следователи установили, что деньги из кассы похищали в период с сентября 2017 по май 2019 годов.

В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других – передавала мужу в кассе банка. «Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, выяснилось, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках», — сказала Волк.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа. Обвинительное заключение направлено в Салаватский городской суд», — добавила Волк.

Луиза Хайруллина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), ее муж, которого полиция считает организатором преступления, — также по части 3 статьи 33 УК РФ.