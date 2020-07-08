Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.17 ↑

EUR 81.46 ↓

8 июля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
08.07.20: всего с COVID-19 - 5731, за сутки - 45 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-кассиру банка Луизе Хайруллиной, укравшей 25 млн рублей, грозит до 10 лет тюрьмы

ОБЩЕСТВО

Башкирские полицейские завершили расследование уголовного дела против кассирши и ее мужа, похитивших более 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, весной прошлого года жительница Салавата Луиза Хайруллина из отделения банка, в котором работала кассиром, похитила более 20 млн рублей, после чего с мужем и двумя дочками исчезла. Полицейские нашли семью в съемной квартире в Казани.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Ее супруг проигрывал награбленное на ставках.

Луиза Хайруллина находилась под стражей.

Следователи установили, что деньги из кассы похищали в период с сентября 2017 по май 2019 годов.

В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других – передавала мужу в кассе банка. «Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, выяснилось, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках», — сказала Волк.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа. Обвинительное заключение направлено в Салаватский городской суд», — добавила Волк.

Луиза Хайруллина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), ее муж, которого полиция считает организатором преступления, — также по части 3 статьи 33 УК РФ.

ИА «Башинформ»
Теги: кража
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки. Трагический случай произошел в городе Мелеузе 4 июля. По предварительным данным пре
Будет жарко: Башкирию накроет субтропическое тепло
Текущая неделя по республике обещает быть жаркой, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. «С распространением субтропического тепла фон температур буд
ВК «Урал» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России Мачеем Музаем
Волейбольный клуб «Урал» в соперничестве с отечественными клубами и командами Италии, Польши выиграл борьбу за лучшего бомбардира чемпионата России. Диаг
В Башкирии женщина попала в больницу после укуса бобра
Необычный случай произошел в селе Лаклы Салаватского района Башкирии. Местная жительница стала жертвой укуса бобра. По словам начальника ветеринарной ста
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть