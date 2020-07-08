В РКБ им.Куватова пациенты попали в давку, ожидая очереди на КТ легких

В Уфе, у входа в РКБ им.Куватова днем 8 июля образовалась очередь на компьютерную томографию легких.

Очевидцы сообщают о давке и длительном ожидании процедуры, пациенты не соблюдали социальную дистанцию. Выяснилось, что больных направили из больницы скорой медпомощи и клиники БГМУ: там сломались аппараты.

В региональном Минздраве подтвердили возникшую ситуацию.

«Действительно вышли из строя компьютерные томографы в БСМП и в Клинике БГМУ, в результате все пациенты были перенаправлены в РКБ, без соблюдения электронной очереди, без направлений, без определения времени приема. Фактически сложились форс-мажорные обстоятельства, с высочайшей перегрузкой медицинского персонала. Несмотря на эти обстоятельства всем пришедшим пациентам была оказана диагностическая медицинская помощь в полном объеме, на самом высоком профессиональном уровне. Хочется отметить, что несмотря на разграничение зон и просьб медицинских работников соблюдать социальную дистанцию требования пациентами игнорировались, что привело к скученности около входа. На данный момент проведены организационные мероприятия и разъяснительная работа которая позволила уменьшить скученность в очереди на проведение компьютерной томографии», — сообщили в пресс-службе ведомства.