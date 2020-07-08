Группа VIA Chappa приступила к записи десятого, юбилейного альбома

Группа VIA Chappa объявила о записи десятого, юбилейного альбома. Об этом сообщил солист группы Илья Тавлияров.

Средства на запись пластинки с лаконичным названием "10" собирали поклонники группы и ценители творчества на краундфандинговой платформе.

По словам солиста группы Ильи Тавлиярова, материал для записи был готов еще в августе 2019 года. Однако приступить к записи из-за ограничений, связанных с коронавирусом, удалось только сейчас.

И дело не столько в ограничении передвижения, сколько в недостатке времени, которое музыканты могут уделить работе в студии.

«Многие коллеги из-за отсутствия концертов и других массовых мероприятий, вышли на работу по смежным специальностям. Например, трудятся звукорежиссерами», — рассказал Илья.

Альбом будет посвящен уфимским музыкантам — джазовым и фанковым.

В записи пластинки принимали участие Олег Янгуров, Азамат Хасаншин, Булат Аминов, Артур Гимаев.

Планируется выпуск сингла из нового альбома, а полноценный релиз ожидается осенью 2020 года.

Сегодня, 8 июля, Илья «Патрик» Тавлияров празднует день рождения — 48 лет.

Интервью с музыкантом о творчестве, увлечениях, Уфе, поклонниках будет опубликовано на ленте агентства «Башинформ» в ближайшее время.

Группа «Via Chappa» была создана 29 октября 1996 года в Уфе. В конце 1997 года вышел дебютный альбом «Доброе утро, господин Белый Человек».

Позднее были изданы альбомы «Буря и Натиск» и «В тихом городе снов», ставший золотым. В работе над еще одним золотым альбомом «По волнам» в 2001 году приняли участие Михей, Вячеслав Бутусов, Максим Фадеев, группа «Total». В 2002 году участники группы снялись в эпизодических ролях в фильме «День хомячка». В 2006 году песня «По волнам» прозвучала в саундтреке фильма «Питер FM», а в 2011 она же стала саундтреком сериала «Светофор».

28 октября 2011 года в Уфе состоялся юбилейный концерт группы, посвященный ее 15-летию. Девятый альбом группы «Yeah, Boy!» вышел в мае 2019 года.