Радий Хабиров: В Гафурийском районе есть интересные проекты, республика будет помогать
Фото: Олег Яровиков
Фото: Олег Яровиков
В ходе традиционного «Часа главы» Радий Хабиров и глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов обсудили ключевые вопросы развития муниципалитета, в том числе ремонт автодорог районного значения, строительство на селе социальных объектов, поддержку предпринимательских инициатив. Глава региона пообещал оказать помощь в решении наиболее актуальных задач.
«Я давно хотел посетить Гафурийский район. У вас есть интересные проекты, с реализацией которых мы непременно поможем, – сказал Радий Хабиров. – Первое – мы поможем с дорогами. Второе – окажем содействие инвестиционному проекту сельхозпредприятия «Восход». Обязательно займемся ремонтом врачебной амбулатории в деревне Саитбаба, как того просят местные жители. Хочу отметить, что, несмотря на все сложности, мы в бюджете оставляем все стимулирующие выплаты для сельских медработников. Что касается детского санатория, то ему мы посвятим отдельное совещание. Это учреждение пользуется большой популярностью, в него нужно вкладываться. Надеюсь, что район будет развиваться и в будущем», — сказал Радий Хабиров, подводя итог рабочей поездки по Гафурийскому району.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии сотрудники негосударственных центров соцобслуживания получат по 25000 рублей
В Уфе почтили память первого спикера парламента Башкирии и первого мэра Михаила Зайцева
На Московском Сабантуе состоялась презентация проекта «Люди Башкирии»
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи