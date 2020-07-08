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Радий Хабиров: В Гафурийском районе есть интересные проекты, республика будет помогать

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В ходе традиционного «Часа главы» Радий Хабиров и глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов обсудили ключевые вопросы развития муниципалитета, в том числе ремонт автодорог районного значения, строительство на селе социальных объектов, поддержку предпринимательских инициатив. Глава региона пообещал оказать помощь в решении наиболее актуальных задач.

«Я давно хотел посетить Гафурийский район. У вас есть интересные проекты, с реализацией которых мы непременно поможем, – сказал Радий Хабиров. – Первое – мы поможем с дорогами. Второе – окажем содействие инвестиционному проекту сельхозпредприятия «Восход». Обязательно займемся ремонтом врачебной амбулатории в деревне Саитбаба, как того просят местные жители. Хочу отметить, что, несмотря на все сложности, мы в бюджете оставляем все стимулирующие выплаты для сельских медработников. Что касается детского санатория, то ему мы посвятим отдельное совещание. Это учреждение пользуется большой популярностью, в него нужно вкладываться. Надеюсь, что район будет развиваться и в будущем», — сказал Радий Хабиров, подводя итог рабочей поездки по Гафурийскому району.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, рабочие поездки
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