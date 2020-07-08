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В Уфе журналисты поддержали пикетами арестованного московского коллегу Ивана Сафронова

ОБЩЕСТВО
Фото: mkset.ru

Фото: mkset.ru

Уфимские журналисты выступили в поддержку Ивана Сафронова — 30-летнего московского журналиста, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене. Делу придали статус «секретно», известно только, что бывшего корреспондента издания «Коммерсант» и обозревателя сферы оборонно-промышленного комплекса подозревают в передаче информации Чехии.

В Москве 7 июля журналисты вышли пикетировать Лубянскую площадь, требуя открытого рассмотрения дела. Их поочередно задерживали.

8 июля уфимские журналисты вышли на одиночные пикеты к мемориальной доске писателю Сергею Довлатову, сообщает портал «Медиакорсеть». Сотрудники изданий «Коммерсант», «РБК», «Аргументы и факты», «Башмедиа», «ПроУфу», «Эхо Москвы», БСТ держали плакаты с лозунгами «Журналистика — не преступление». Пикеты прошли без задержаний.

ИА «Башинформ»
Теги: пикеты, журналисты
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