В Уфе журналисты поддержали пикетами арестованного московского коллегу Ивана Сафронова
Фото: mkset.ru
Уфимские журналисты выступили в поддержку Ивана Сафронова — 30-летнего московского журналиста, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене. Делу придали статус «секретно», известно только, что бывшего корреспондента издания «Коммерсант» и обозревателя сферы оборонно-промышленного комплекса подозревают в передаче информации Чехии.
В Москве 7 июля журналисты вышли пикетировать Лубянскую площадь, требуя открытого рассмотрения дела. Их поочередно задерживали.
8 июля уфимские журналисты вышли на одиночные пикеты к мемориальной доске писателю Сергею Довлатову, сообщает портал «Медиакорсеть». Сотрудники изданий «Коммерсант», «РБК», «Аргументы и факты», «Башмедиа», «ПроУфу», «Эхо Москвы», БСТ держали плакаты с лозунгами «Журналистика — не преступление». Пикеты прошли без задержаний.